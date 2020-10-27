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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:26:35 -
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 209 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1511 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452'ye ulaştı. Hasta sayısı 366 bin 208, vefat sayısı 9 bin 950, ağır hasta sayısı 1827, aktif hasta sayısı 38 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,0, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- "Ağır ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım."


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