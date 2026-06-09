Gazeteci Albayrak’tan Özgür’ün vandallarına ayar: Sizi pavyon köşelerine Akit mi düşürdü?

Akit TV’de değerlendirmelerde bulunan Albayrak, şunları söyledi: Öncelikli Akit Medya kurumuna geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akit muhabirine uzanan alçak elleri de o terbiyesizleri de kınıyorum. Bu alçak saldırıya şaşırdık mı? Tabii ki hayır. FETÖ’cüler ve CHP’liler Akit’e saldırıları bilinen bu durum. Ben buradan bu Vandallara soruyorum. Sizin bu halde olmanızın sebebi Akit muhabiri mi. Sizi yolsuzluk batağına Akit muhabirimi sürükledi? Sizi pavyon köşelerine Akit mi düşürdü? Akit muhabiri ve kameraman arkadaşımızı alınlarından öpüyorum. CHP yandaşı basın mensuplarının da zerre miktarı haysiyetleri varsa bu saldırıyı kınamaya davet ediyorum.”