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Gündem Çevreyi kirleten küresel güçlere Antalya'dan tarihi rest! Murat Kurum dünyayı uyardı
Gündem

Çevreyi kirleten küresel güçlere Antalya'dan tarihi rest! Murat Kurum dünyayı uyardı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen iklim zirvesinde dünyaya seslenen yetkililer, çevre katliamına imza atan ve karbon emisyonu salınımıyla dünyayı felakete sürükleyen emperyalist devletlerin ikiyüzlülüğünü yüzlerine vurdu.

Afetlerde umutlarını kaybeden mazlum ailelerin ve hiçbir suçu olmadığı halde batının faturasını ödeyen çocukların haklarını savunan Murat Kurum, artık boş laf üretme döneminin kapandığını ilan etti. Antalya'da gerçekleştirilecek olan dev zirve öncesi tüm dünya liderlerine tarihi bir çağrıda bulunan Kurum, batılı devletlerin taahhütlerini sadece kağıt üstünde bırakmasını sert sözlerle eleştirerek icraat zamanının geldiğini vurguladı.

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Konuşmasında Anadolu'nun manevi mimarlarının sözleriyle batı dünyasına insanlık ve çevre dersi veren Kurum, küresel güçlerin bencilliğine karşı tek yürek olma çağrısı yaptı.

Mevlana ve Yunus Emre'nin evrensel mesajlarıyla dünyaya seslenen Kurum, şu tarihi ifadeleri kullandı: "Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi çağrısında, 'Dün, dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek, yeni şeyler yapmak lazım.' Evet, şimdi yeni şeyler yapma zamanıdır. Gelin, beklemek yerine harekete geçelim. Gelin, niyeti uygulamaya dönüştürelim. Gelin, taahhütleri sonuca ulaştıralım. Yunus Emre'nin çağrısıyla; 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım.' Antalya'da yeniden buluşacağız ve hep birlikte iklim eylemini sözden uygulamaya, uygulamadan sonuca taşıyacağız." Geleceğin Antalya'da hep birlikte şekillendirileceğini belirterek sözlerini noktalayan Kurum, Türkiye'nin çevre mazlumlarının sesi olmaya devam edeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.

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