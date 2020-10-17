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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1723 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1723 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1428 oldu, 1401 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:22:01 -
Türkiye'de son 24 saatte 1723 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1723 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

- "Tedbirlere eksiksiz uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."

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