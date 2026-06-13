Trump'tan tarihi açıklama: Yarın imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde tarihi bir mutabakata varıldığı bildirildi. Trump, yarın imzalanması planlanan yeni anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yapılan anlaşmayı hedef tahtasına oturttu.

Obama döneminde imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) İran'a nükleer silah giden yolu açtığını savunan Trump, kendi anlaşmasının bunun tam tersi olduğunu vurguladı. Trump, iki anlaşma arasındaki farkı şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Barack Hüseyin Obama'nın İran ile yaptığı anlaşma, İran'ın altı yıl önce sahip olacağı ve çoktan kullanmış olacağı bir nükleer silaha giden kolay, güzel ve pürüzsüz bir yoldu. Benim İran ile yaptığım anlaşma ise bunun tam tersi, nükleer silaha karşı örülmüş bir duvardır"

HÜRMÜZ BOĞAZI TÜM DÜNYAYA AÇILIYOR

Yeni anlaşmanın yarın resmiyete kavuşacağını belirten ABD Başkanı, imzaların atılmasının hemen ardından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi trafiğine açılacağını müjdeledi. Önceki yönetimlerin aksine Tahran ile çok daha iyi bir ilişki kurduklarının altını çizen Trump, para transferi konusundaki iddialara da net bir dille yanıt vererek durumu şu ifadelerle aktardı:

"Obama'nın onlara ödediği, 1.7 milyar doları soğuk nakit olmak üzere yüz milyarlarca doların aksine, bu anlaşmada el değiştirecek hiçbir para yok. Aslında artık nükleer silah istemiyorlar ve satın alma, geliştirme veya başka bir yolla buna sahip olamayacaklar."

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARIYLA YOK EDECEĞİZ

Açıklamanın en dikkat çekici bölümünü ise İran'ın yer altı tesislerindeki nükleer materyallerin akıbeti oluşturdu. Trump, suların durulmasının ardından Amerikan ordusunun devreye gireceğini belirterek operasyon planını şu sözlerle deşifre etti:

"Uygun zamanda, her şey sakinleştiğinde, muhteşem B-2 bombardıman uçaklarımız ve onların parlak pilotları sayesinde batık granit dağlarının derinliklerine gömülmüş nükleer tozları gidip alacağız. Bunları ister İran'da ister Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun seyreltip yok edeceğiz"

UMARIM BİR DAHA ASLA KULLANILMAZ

İran ve tüm Ortadoğu ile uzun vadeli bir iş birliği hedeflediklerini belirten Trump, sürecin hızlı ve sorunsuz işlemesini umut ettiğini dile getirdi. Ancak ABD Başkanı, anlaşmanın bozulması ihtimaline karşı masadaki askeri seçeneği hatırlatarak sözlerini şu sert uyarıyla noktaladı:

"Eğer bu süreç işe yaramazsa, umarım bir daha asla kullanılmak zorunda kalmayacak olan nihai alternatifimiz elimizin altındadır."