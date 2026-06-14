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Dünya
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Dünya bu kararı konuşuyor: Türkiye’yi örnek gösterip resmi adlarını değiştiriyorlar
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Dünya bu kararı konuşuyor: Türkiye’yi örnek gösterip resmi adlarını değiştiriyorlar

Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan ve dünyanın yüz ölçümü bakımından en küçük cumhuriyeti olan Nauru, resmi adını değiştirmek için tarihi bir adım atıyor. Uluslararası arenada kendi mirasını ve dilini daha doğru yansıtmak isteyen ada ülkesi, resmi adını yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" yapmak için Türkiye'nin attığı benzer adımı örnek gösterdi. Yaklaşık 13 bin nüfuslu ülkenin kaderini ve haritalardaki yeni ismini, yakın zamanda gerçekleştirilecek olan halk oylaması netleştirecek.

#1
Foto - Dünya bu kararı konuşuyor: Türkiye’yi örnek gösterip resmi adlarını değiştiriyorlar

Dünyanın yüz ölçümü bakımından en küçük cumhuriyeti olarak anılan Pasifik ülkesi Nauru, yakın gelecekte isim değişikliğine gidebilir.

#2
Foto - Dünya bu kararı konuşuyor: Türkiye’yi örnek gösterip resmi adlarını değiştiriyorlar

Nauru, resmi adını yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" olarak değiştirmek istiyor. Hükümet, bu değişikliğin ülkenin mirasını, dilini ve kimliğini daha doğru şekilde yansıtacağını savunuyor.

#3
Foto - Dünya bu kararı konuşuyor: Türkiye’yi örnek gösterip resmi adlarını değiştiriyorlar

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