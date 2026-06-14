Dünya bu kararı konuşuyor: Türkiye’yi örnek gösterip resmi adlarını değiştiriyorlar

Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan ve dünyanın yüz ölçümü bakımından en küçük cumhuriyeti olan Nauru, resmi adını değiştirmek için tarihi bir adım atıyor. Uluslararası arenada kendi mirasını ve dilini daha doğru yansıtmak isteyen ada ülkesi, resmi adını yerel dildeki karşılığı olan "Naoero" yapmak için Türkiye'nin attığı benzer adımı örnek gösterdi. Yaklaşık 13 bin nüfuslu ülkenin kaderini ve haritalardaki yeni ismini, yakın zamanda gerçekleştirilecek olan halk oylaması netleştirecek.