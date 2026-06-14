Beklenen uyarı geldi! Bu yollarda dikkatli olun

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 14 Haziran 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

Kuzey Marmara Otoyolunun 8-11.km.leri arasında Çatalca T1-T2 Tünelleri Edirne-İstanbul (Güney) istikametinde 13.06.2026 01:00-14.06.2026 06:00 zaman diliminde bakım onarım çalışması yapılması nedeniyle Güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti), Kuzey taşıma yoluna (İstanbul-Edirne istikameti) aktarılarak trafik akışı Kuzey taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacaktır. .

İzmir Çevre yolu Menemen istikameti Hava Üssü Kavşak Köprüsünde 0-1.km.leri arasında derz yenileme işlemi sebebiyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sağ ve emniyet şeridi onarımları tamamlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olupulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır.

Mengen-Yeniçağa yolunun 26-28.km.leri arasında 11.06.2026-11.07.2026 tarihlerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (Gidiş-Geliş) olarak sağlanacaktır.

İstanbul-Çorlu yolunun 32-33.km.leri arasında 10.06.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. Çalışma süresince Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için Şahbaz Köy yoluna giriş-çıkışlar kapatılacak olup, ulaşım alternatif devlet ve imar yollarından sağlanacaktır.

Balıkesir-Dursunbey yolunun 15-18.km.leri arasında 11.06.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Antalya-Alanya yolunun 19-25.km.leri arasında 10.06.2026 tarihinden itibaren bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeridinde her gün 22:00-06:00 saatleri arasında üstyapı onarım çalışmaları yapılacağından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5.km.leri arasında 08.06.2026 tarihinden itibaren BSK serim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10.km.leri arasında 08.06.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kangal-Sincan Ayr-Divriği yolunun 19-22.km.leri arasında 08.06.2026 tarihinden itibaren toprak işleri, sanat yapıları ve temel yapımı, sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tirebolu-Eynesil yolunun 29.km.sinde bulunan Eynesil Tünelinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 09.06.2026-19.06.2026 tarihlerinde, 08:00-17:00 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.