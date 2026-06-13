Çöplükte yürekleri dağlayan görüntü! 1 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Çorlu'da çöp toplama alanında çalışan işçiler, ayıklama bandında yaklaşık 1 aylık erkek bebeğin cansız bedenini buldu.
Kan donduran haber Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çöp ayıklama bandında yaklaşık 1 aylık erkek bebeğin cansız bedeni bulundu.
İşçiler fark etti
Çorlu ilçesi Karatepe mevkisindeki özel firma tarafından işletilen çöp toplama alanında çalışan işçiler, önceki gün çöp ayıklama bandında bir erkek bebek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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