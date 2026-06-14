‘Mor Cepken’ geleneği ipek kozalarla geleceğe taşınıyor
Kahramanmaraşlı ipek koza sanatçısı Nuray Taşkıran, "Mor Cepken" geleneğini ipek kozalarla geleceğe taşıyor. Taşkıran, Kütahya'da düzenlenen Germiyan Festivali kapsamında açtığı sergide hem unutulmaya yüz tutan ipek koza sanatını tanıttı hem de Anadolu kültürünün önemli sembollerinden biri olan Mor Cepken geleneğini ziyaretçilerle buluşturdu. Geleneksel değerleri modern tasarımlarla harmanlayan Taşkıran, eserleriyle kültürel mirası yaşatmayı amaçladığını söyledi.