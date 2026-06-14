Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

Aykut Kocaman'ı başarılı bir teknik direktör olarak görsem de altı yıl hiçbir takımı çalıştırmayıp, Fenerbahçe'yi beklemesini hem kolaycılık hem de kendi kariyerine yapılmış büyük hata olarak görüyorum. Bence Aziz Başkan, Montella'yı istiyor ve sabırla bekliyor."