  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Grubu’ndan herkesi ters köşe yapan hamle! Her delikten çıkıyorlardı, oraya da el attılar Yarın ortalık fena karışacak! İyice köşeye sıkışan Özgür Özel, ilk resmi adımı atıyor Otomobil devi Mercedes resmen cepheye iniyor: G serisi araçlar dronları keklik gibi avlayacak Türkiye'nin dört bir yanından benzer kareler: Sabah namazı cemaatinde milli takım coşkusu Dünya bu kararı konuşuyor: Türkiye’yi örnek gösterip resmi adlarını değiştiriyorlar Uzun zamandır ortalarda yoktu!: İşte filozof Atakan'ın son hali! Eski AK Parti milletvekilinden çok konuşulacak “CHP-MHP” iddiası: Geriye milli bir muhalefet partisi kalacak 18 yaş altına yapay zeka yasağı: İhlal başına 25 bin dolar ceza Karar Resmi Gazete’de yayınlandı! İki şehrimiz arasındaki sınır hattı değişti KAAN’ın yanına süpersonik ortak geliyor: ANKA-3 ve KIZILELMA filoları için geri sayım başladı
Spor
8
Yeniakit Publisher
Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlük görevi için kamuoyunda beklendiği gibi Aykut Kocaman ile anlaşmadığı iddia edildi. Kulübün resmi olarak "henüz hiçbir hocayla anlaşmadık" açıklamasının ardından kulisler hareketlenirken, gazeteci Mevlüt Tezel sarı-lacivertlilerin hedefindeki asıl ismi açıkladı. Yıldırım'ın aklındaki liderin A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella olduğu ve İtalyan çalıştırıcının durumunu yakından takip ederek sabırla beklediği ileri sürüldü.

#1
Foto - Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

Fenerbahçe'de olağanüstü kongrede başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği ileri sürülüyordu. Yıldırım'ın kongreden önce Kocaman'la anlaştığı da iddia edilmişti.

#2
Foto - Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

Ancak daha sonra Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, hali hazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır."

#3
Foto - Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

İşte bu açıklamadan sonra yeni teknik direktörle ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Gazeteci Mevlüt Tezel, "Tekrar yazıyorum, Montella olacak" başlıklı Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

"Benim inancım ve aldığım duyumlar Aziz Başkan'ın Montella'yı istediği yönünde. Montella defalarca "Şu an tek düşüncem A Milli Takımı ve Dünya Kupası" dedi. Ama aynı Montella, "Bir teknik adam olarak ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz, bu bir gerçek" diyerek kulüp takımı çalıştırmaya tamamen kapıyı kapatmadı.

#5
Foto - Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

Bence gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo var: Montella, Milli Takım'la en azından çeyrek finale çıkarsa TFF ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesi devam eder. Ancak Avrupa'dan ya da Türkiye'den büyük teklifler gelirse, sözleşmenin tazminat koşullarına bakılır!

#6
Foto - Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

Herkes gibi ben de aklıma getirmek istemiyorum, lakin Milli Takım'ın olası bir başarısızlığında şartlar değişir! TFF bırakmak istemese bile Montella kulüp çalıştırmayı daha çok isteyebilir!

#7
Foto - Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör

Aykut Kocaman'ı başarılı bir teknik direktör olarak görsem de altı yıl hiçbir takımı çalıştırmayıp, Fenerbahçe'yi beklemesini hem kolaycılık hem de kendi kariyerine yapılmış büyük hata olarak görüyorum. Bence Aziz Başkan, Montella'yı istiyor ve sabırla bekliyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'da tüm dengeleri değiştirecek açıklama! Hüseyin Yayman'ın sözleri geceye damga vurdu
Gündem

Ankara'da tüm dengeleri değiştirecek açıklama! Hüseyin Yayman'ın sözleri geceye damga vurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yakında hayata geçirilecek yeni düzenlemelerin fitilini ateşledi. Anayasa ve terör konusund..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti.
14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor
Yerel

14 yaşındaki Şerife Sude her yerde aranıyor

Antalya Serik'te ailesinden habersiz gece saatlerinde evden ayrılan 14 yaşındaki Şerife Sude Yılmaz için arama çalışması başlatıldı...
Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı
Gündem

Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı

Türkiye’nin Antalya Körfezi’nde yaptığı Denizkurdu-II Tatbikatı’ndan yansıyan fotoğraf ve görüntüler Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. KKTC subay..
A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine o..
‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Gündem

‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’

“Şule Aydın ile Tatava Yok” programının konuğu olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Kılıçdaroğlu’nun “görevli” olduğuna yöneli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23