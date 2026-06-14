Milyonları ters köşe yapan iddia! Herkes Aykut Kocaman’ı beklerken Aziz Yıldırım’ın gizli planı ifşa oldu: İşte kafasındaki teknik direktör
Fenerbahçe'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlük görevi için kamuoyunda beklendiği gibi Aykut Kocaman ile anlaşmadığı iddia edildi. Kulübün resmi olarak "henüz hiçbir hocayla anlaşmadık" açıklamasının ardından kulisler hareketlenirken, gazeteci Mevlüt Tezel sarı-lacivertlilerin hedefindeki asıl ismi açıkladı. Yıldırım'ın aklındaki liderin A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella olduğu ve İtalyan çalıştırıcının durumunu yakından takip ederek sabırla beklediği ileri sürüldü.