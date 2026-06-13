Sözde ahlakçı özde ahlaksız: Brüksel’in tasmalısının sicili kabarık

Slovenyalı Avrupa Parlamentosu Üyesi (AP) Vladimir Prebilič, son günlerde Türkiye'deki yargı süreçlerine yönelik eleştirel tavrıyla gündeme geliyor. Ancak Prebilič’in yüksek perdeden seslendirdiği ahlaki söylemler, kendi geçmişindeki "esnetilen kurallar" ve skandal dolu siyasi siciliyle tezat oluşturuyor.

SEÇİM KAMPANYASI DENETİMDEN GEÇEMEDİ

"Yolsuzluk karşıtı" bir figür olarak sahneye çıkan Prebilič, 2023 yılındaki adaylık kampanyasında, Slovenya Sayıştayı tarafından incelemeye alınan tek aday oldu. Raporda tespit edilen usulsüzlükler oldukça dikkat çekiciydi:

Yasadışı Bağışlar: Slovenya yasalarına göre yasak olmasına rağmen özel bir şirketten nakit bağış kabul ettiği belgelendi.

Usulsüz Harcamalar: Kampanya dönemi dışında yapılan lüks restoran faturaları ve PR hizmetleri, Sayıştay tarafından usulsüz olarak raporlandı.

Küçümseme Tavrı: Prebilič tüm bu tespitleri "bir restoran faturası yüzünden" diyerek küçümsemeyi tercih etti.

LÜKS ARAÇ TUTKUSU!

Belediye başkanı olduğu dönemde hizmet araçları için belirlenen 30 bin Avro sınırını, 65 bin Avroluk lüks bir limuzin satın alarak iki katından fazla aşan Prebilič, bunu "elektrikli olduğu için tasarruf sağlayacak" kılıfıyla savundu. Ancak kendisinden sonra gelen belediye başkanı, aracın maliyetli olması nedeniyle yarı fiyatına satıldığını açıkladı.

SORUMLULUK ALMADI, SUÇLADI

Prebilič'in belediye başkanlığı döneminde, Slovenya’nın yakın tarihindeki en ölümcül endüstriyel kazalarından biri yaşandı. 2022 yılında Kočevje'deki Melamin Fabrikası'nda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, denetim sorumluluğu bizzat kendisine ait olan Prebilič, yaşanan trajediye dair "Her şey kitabına uygun değildi" ifadesini kullanarak sorumluluğu üzerinden atma eğilimi göstermişti.

MAAŞLI EKİPLE KAMPANYA

Mart 2026'da gerçekleşen Slovenya genel seçimlerinde, kendi kurduğu Prerod partisiyle parlamentoya girmeyi hedefleyen Prebilič, hem Avrupa Parlamentosu’ndan maaş alıp hem de ulusal seçim kampanyası yürüterek büyük tepki topladı. Bu süreçte en büyük tartışma ise Brüksel'deki parlamenter danışmanlarının, aynı zamanda kendi siyasi partisi için çalışmalarıydı. Avrupa Parlamentosu’nun danışmanların ulusal kampanyalarda kullanılmasını yasaklamasına rağmen, danışmanlarının hem AP hem de partisi için aynı e-posta adreslerini kullandıkları ortaya çıktı.

TÜRKİYE‘YE HAVLA, İTİBAR KAZAN!

Mart 2026 seçimlerinde partisi %3 barajında kalarak parlamentoya girmeyi başaramayan Prebilič'in, ülkesindeki popülaritesini kaybetmesi ve "Sloven kamuoyunda itibar erezyonuna uğramış olması dikkat çekiyor.

Siyasi kariyerinde yaşadığı bu çalkantılı süreç ve şeffaflık iddialarına rağmen gündeme gelen "ek gelir beyan etmeme" gibi iddialar, Prebilič’in Türkiye’ye yönelik çıkışlarının siyasi bir strateji mi, yoksa itibarını yeniden inşa etme çabası mı olduğu sorusunu akıllara getiriyor.