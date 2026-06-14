Uzun zamandır ortalarda yoktu!: İşte filozof Atakan'ın son hali!
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada yayınlanan videosundan sonra gündem olan Atalar Kayalar yeniden ortaya çıktı. İşte sırra kadem basan Atakan Kayalar'ın son hali...
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada yayınlanan videosundan sonra gündem olan Atalar Kayalar yeniden ortaya çıktı. İşte sırra kadem basan Atakan Kayalar'ın son hali...
Atakan Kayalar, sosyal medyada bir kitapçıda kitaplar hakkında sohbet ettiği videosunun internete düşmesiyle birlikte en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Filozof Atakan, kariyer tercihini değiştirdiğini, artık psikolog olmak istemediğini sadece hobi olarak yapabileceğini söyledi.
5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan tavırları, konuşma tarzı ve söyledikleriyle sosyal medyada viral olmuştu.
FİLOZOF ATAKAN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR? HAYATINDA NE DEĞİŞTİ
Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Filozof Atakan tarih alanında kariyer yapmak isteyebileceğini söyledi. İsteklerinin değiştiğini söyleyen Filozof Atakan tarihin sonu gelmez bir alan olduğunu, Türk tarihini anlatmak isteyebileceğini dile getirdi.
AYLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!
Bir televizyon yayınına bağlanan Atakan, yıllar sonra en büyük pişmanlığını ve büyük hayallerini dile getirdi.
Annesi ile olan ve tepki toplayan konuşmasına değinen 'Filozof Atakan' lakaplı genç isim, “Annemle konuşmamda bir talihsizlik oldu, kesinlikle böyle olmasını istemezdim." dedi. Hayatında ciddi değişimler yaşandığını ifade eden Kayalar, akademisyen olmak istediğini söyledi.
Okuduğu kitap sayısını da düşürdüğünü ifadee eden 'Filozof Atakan' daha çok derslere ağırlık verdiğini söylemişti.
Katıldığı programda ses tonu ve üslubu gündem olmuştu.
Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu.
6 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
6 yıl sonra ortaya çıkan Atakan geçtiğimiz günlerde bir video yayınlamıştı.
Bir hayli değişen genç isim bu defa katıldığı bir programda ortaya çıktı.
İşte Filozof Atakan'ın son hali...
Son haliyle yine adından söz ettiren Filozof Atakan'ın açık öğretim lisesinde okuduğu ortaya çıktı. Kayalar "Şu an fizik bölümünü düşünüyorum. Hedefim o yönde" ifadelerini kullandı.
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