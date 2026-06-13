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Aktüel AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar
Aktüel

AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar

Yeniakit Publisher
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AFAD botu devrildi, 1 personel öldü! Kayıp genci ararken faciaya yakalandılar

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Volkan Civelekoğlu’nun cansız bedeni Fırtına Deresi’nde bulundu. Civelekoğlu’nun sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan 4 personelden 1’i hayatını kaybetti.

Rize’de kayıp genci arama çalışması faciaya dönüştü. Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür aranan Volkan Civelekoğlu’nun cansız bedenine Fırtına Deresi’nde ulaşıldı. Cansız bedene ulaşmaya çalışan AFAD ekipleri ise başka bir felaketi yaşadı.

 

2 günün sonunda cansız bedene ulaşıldı

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu, önceki gün eve dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmalarında Civelekoğlu’na ait kıyafet ve bazı eşyalar, Fırtına Deresi'nin kıyısında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 2’nci gününde derede, kayıp Civelekoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu’nun cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntıyla birlikte devrildi. Bottan suya düşüp, akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü, diğer ekipler tarafından kurtarıldı. 1 AFAD personelinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve ismi henüz öğrenilemeyen AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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