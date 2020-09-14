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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu - Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu - 1225 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 260 bin 58'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok" - "Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:06:53 -
Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 260 bin 58'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, vaka sayısı 292 bin 878, vefat sayısı 7 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 25 bin 701, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.


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