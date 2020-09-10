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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1512 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1512 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, toplam vaka sayısı 286 bin 455'e, can kaybı 6 bin 895'e, ağır hasta sayısı 1209'a yükseldi - 1219 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 255 bin 407 oldu - Sağlık Bakanı Koca: - "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:29:12 -
Türkiye'de son 24 saatte 1512 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 107 bin 702 test yapıldı, 1512 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1219 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 255 bin 407'ye çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 212 bin 924, vaka sayısı 286 bin 455, vefat sayısı 6 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1209, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

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