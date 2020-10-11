  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1411 oldu - 1212 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 294 bin 357'ye yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 19:20:35 -
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 109 bin 301 Kovid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1212 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335 bin 533, vefat sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32 bin 339 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan acı haber!
Dünya

Azerbaycan'dan acı haber!

İşgalci Ermenistan güçleri ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Saldırıda şehit sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. 33..
Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe
Dünya

Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe

Azerbaycan-Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan yine alçakça sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın ..
Elektrikli otomobilde yeni atılım
Teknoloji

Elektrikli otomobilde yeni atılım

Mühendisler, elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilmesi olanağını gündeme getiren büyük bir ilerlemenin ardından, bataryaların "kas..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay