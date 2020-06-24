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Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 20:03:06 -
Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.
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