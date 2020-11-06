  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:02:25 -
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.
Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı
Dünya

Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı

Onaylanarak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dev yatırım
Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dev yatırım

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ukrayna'nın Türkiye'ye 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştireceğini söyl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay