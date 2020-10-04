Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi yaşamını yitirdi.



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1182 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 285 bin 50'ye çıktı.



Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, hasta sayısı 324 bin 443, vefat sayısı 8 bin 441, ağır hasta sayısı 1475, aktif hasta sayısı 30 bin 952 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." ifadesini kullandı.