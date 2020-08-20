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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:36:02 -
Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu.
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