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Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:26:30 -
Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.
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