Türkiye’de şimdiye kadar ödenen en yüksek meblağ... Yeni promosyon anlaşması: Çalışanlara 30 bin lira ödenecek



Antalya’nın Alanya ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından promosyon ihalesi gerçekleştirildi. İhale sonucunda İlçe Milli Eğitim çalışanlarına ödenecek 30 bin liralık promosyon bedelinin Türkiye’de şimdiye kadar ödenen en yüksek meblağ olduğu belirtildi.

Alanya İlçe Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde promosyon ihalesi hizmet binasında gerçekleştirildi. İhaleyi Alanya’da özel bir banka kazanırken, personellere verilecek 30 bin lira promosyon bedelinin Türkiye’de şu ana kadar ödenen en yüksek promosyon bedeli olduğu ifade edildi.

“Şu ana kadar ülkemizde ödenen en yüksek promosyon oldu”

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, şunları söyledi: “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tüm sendika başkanları ile bir araya gelerek şeffaf bir şekilde yürütülen ihale sonucu 4 bin personeli kapsayan promosyon ihalesini Alanya’da özel bir banka şubesi kazandı. 15 Şubat tarihinde bir defada peşin ödenmek üzere personelimize kişi başı 30 bin lira ödenecek. 30 bin lira promosyon bedeli şu ana kadar ülkemizdeki mili eğitim camiasında ödenen en yüksek promosyon oldu.”