Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Galatasaray’dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Sahte kimlik ve perukla topuklarken enselenmişti! PKK’nın vekili Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis!

Mahkemeden gerekçeli karar! Minguzzi davasında o çocuklar niçin serbest bırakıldı?

Lübnan cumhurbaşkanı İsrail işgaline havlu attı: Başka çaremiz yok

Belediye Başkanı gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım

Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

3 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu: Terörün hiçbir çeşidini topraklarımızda görmek istemiyoruz
Türkiye'de serpme kahvaltı gerçeği: Bir önceki müşterinin artığını yemek!

Türkiye’de uzun süredir tartışılan serpme kahvaltı kültürü, artık gizlenemeyen bir hijyen gerçeğini ortaya koyuyor. Ülke genelindeki pek çok işletmede, bir önceki müşterinin el değmeden bıraktığı zeytin, peynir, reçel ve benzeri ürünler, doğrudan yeni gelen masalara yeniden servis ediliyor.

Türkiye’de uzun süredir tartışılan serpme kahvaltı kültürü, artık gizlenemeyen bir hijyen gerçeğini ortaya koyuyor. Ülke genelindeki pek çok işletmede, bir önceki müşterinin el değmeden bıraktığı zeytin, peynir, reçel ve benzeri ürünler, doğrudan yeni gelen masalara yeniden servis ediliyor.

Bu uygulama restoranlarda neredeyse “alışılmış” bir sistem haline gelmiş durumda. Kahvaltı salonlarında çalışan personeller, artan ürünlerin çöpe atılmadığını açıkça belirtiyor. Masalardan toplanan tabaklar mutfakta ayrıştırılıyor, “temiz görünen” yiyecekler yeni tabaklara konularak sıradaki müşterilere sunuluyor.

Hijyen açısından büyük risk taşıyan bu durum, gıda güvenliği kurallarına tamamen aykırı. Uzmanlar, özellikle süt ve et ürünlerinin kısa sürede bozulabileceğini, bakterilerin çoğalması halinde zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor.

Gıda Mühendisleri Odası yetkilileri, “Serpme kahvaltı işletmelerinde artan ürünlerin tekrar kullanılması maalesef yaygın bir uygulama. Bu sadece etik değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından tehlikeli” uyarısında bulunuyor.

Tüketici dernekleri ise restoranların bu konuda denetlenmesi gerektiğini vurguluyor. Denetimlerin yetersizliğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşlara da “Masadaki ürünlerin nasıl hazırlandığını sormaktan çekinmeyin” çağrısı yapıyor.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan konuya tepkiler artıyor. Pek çok kullanıcı, “Artık serpme kahvaltı görmek bile içimizi kaldırıyor” yorumlarıyla tepkisini dile getiriyor.

