Türkiye'de seçimlere iki hafta kala son anket sonuçları duyuruldu! İşte parti ve adaylarda son durum
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin Optimar'ın yaptığı anket paylaşıldı.
Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine artık günler kaldı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, son anket sonuçlarını paylaştı.
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, son araştırma sonuçlarını paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erdoğan önde
Ankete göre; AK Parti yüzde 38,6, en yakın rakibi CHP ise yüzde 30,1 oy alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan yüzde 48,6, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise 44,1 oy oranına ulaşıyor.
İYİ Parti ve HDP düşüşte
Araştırmada, İYİ Parti ve Yeşil Sol adıyla seçime giren HDP'de düşüş dikkatlerden kaçmadı. İYİ Parti yüzde 7, Yeşil Sol Parti ise yüzde 7,8.
İkinci tura kalırsa...
Ankete göre, seçim ikinci tura kalırsa Başkan Erdoğan, yüzde 51,4, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu ise yüzde 48,6 oy oranına ulaşıyor.
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