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Türkiye'de seçimlere 11 parti girecek! İşte o partiler...

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) itirazını kabul eden YSK'nın bu kararıyla 24 Haziran seçimlerine 11 siyasi parti katılacak. İşte o partiler...

26 Nisan 2018 Perşembe 07:15
Türkiye'de seçimlere 11 parti girecek! İşte o partiler...

Yüksek Seçim kurulu seçime katılamayan siyasi partilerin itirazını görüştü ve karara bağladı. YSK, teşkilatlanma il ilçe kongre şartını yerine gertiremedikleri gerekçesiyle bu üç partinin seçime katılamayacağına karar vermişti. Bu üç partide karara itiraz etmişti. HÜDAPAR’ın itirazını kabul eden YSK seçime katılma vizesi verdi. ANAP ve DSP’nin itirazları ise reddedildi.

İŞTE SEÇİME KATILACAK 11 PARTİ

YSK, seçime katılacak 10 partiyi, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak açıklamıştı. HÜDAPAR 11. parti oldu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:15
  1. seçim
  2. HÜDAPAR
  3. SİYASET Haberleri

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