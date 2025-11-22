Türkiye’de perakende işlem sayısı 1 milyar 850 milyon oldu. e-ticaret'te Avrupa'yı solladık

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmeyi, yenilikçi çözümleri öne çıkarmayı ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmeyi hedefleyen Türkiye E-Ticaret Haftası başladı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi’nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, “Future-Commerce/Geleceğin Ticareti” temasıyla yapılıyor. Programın açılış etkinliğinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oldukça büyük bir hızla büyüyen e-ticaret sistemine yönelik mevzuat ve denetim uygulamalarının sıkı şekilde hayata geçirilmeye devam ettiğini söyledi. Bakan Bolat’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’deki her 5 ticaretten birini e-ticaret oluşturuyor.

Ticaret Bakanı Bolat, e-ticarette çok hızlı bir büyüme ve dönüşüm yaşandığını kaydederek, Kovid-19 salgınıyla birlikte e-ticaret sektöründeki hızın arttığını söyledi. Bolat, “O döneme kadar dünyada ve Türkiye’de ticaretin içinde e-ticaretin payı yüzde 4.5-5’lerde dolaşırken 2-3 yılda yüzde 21’e kadar yükseldi. Şu anda da o civarda yani her 5 ticaretten birisi e-ticaret konumunda” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP

Böylesine hızlı ve gelişen bir alanda hayata geçirdikleri düzenlemelerden ve yasal mevzuatlardan bahseden Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile pazar yerleri arasında adil rekabet ortamı tesis etmek ve çok oyunculu bir piyasa yapısının oluşmasının sağlandığını anlattı. Bolat, e-ticaret alanında tüketicilerin korunmasına yönelik de önemli düzenlemeler hayata geçirdiklerinin altını çizerek tüketicinin bilgilendirilmesi, cayma hakkının kullanım şartları, iade süreçleri ve satıcının yükümlülüklerinin açık, şeffaf ve belirgin hale getirildiğini söyledi.

Bakan Ömer Bolat, e-ticaretin yıllık hacminin geçen yıl 6 trilyon dolara yükseldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de e-ticaret hacmi ise 2024’te tam 3 trilyon Türk lirasına ulaştı. Bunun karşılığı 90 milyar dolar. Kovid-19’dan önceki yıl olan 2019 ile 2024 arasında e-ticaret hacmi TL bazında 21 kat yükseldi. Bu önemli bir değişim, önemli bir trend. Perakende e-ticaret hacmi de aşağı yukarı 1 trilyon 620 milyar lira. Bu da toplam e-ticaret hacminin yüzde 55-60’ına tekabül ediyor. Perakende e-ticaretin genel e-ticaret içinde çok önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Perakende e-ticaretin bizdeki büyüme oranı yüzde 18, Avrupa’nın ortalaması yüzde 7. Bu hacimlerle birlikte Türkiye’de 2019’dan başlayarak e-ticareti ve perakende e-ticaretin dev adımlarla ilerlemekte olduğunu söylemek mümkün. Yatırımcılar bunun için bu sektöre önem veriyor ve yatırımlar yapıyor. Türkiye, e-ticaret sektöründe uluslararası yatırımcılar için çok cazip bir merkez halinde.”

DESTEKLEMEYE DEVAM

Bakan Bolat, Türkiye’de genel e-ticaret işlem sayısının 2024’te 6 milyar adede yaklaştığını, perakende e-ticaret işlem sayısının da 1 milyar 850 milyon adet olarak gerçekleştiğini ifade ederek “2024’te e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasılamızdaki payı yüzde 6.5 olmuştur. Avrupa ile karşılaştırıldığında benzeri bir uyumu görmemiz mümkün” dedi.

Bolat, güvenli bir ortam oluşturmak için çalıştıkları e-ticaret sisteminde aynı zamanda firmalara yönelik farklı destekleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Bolat, “Kadın girişimciler, genç üreticiler, KOBİ’ler, esnafımız ve tüm işletmelerin dijital ticarete daha fazla yer almalarını istiyoruz. Onların daha da güçlenmeleri için biz de Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak bu konuda gayretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.