Bütün dünyada Omicron varyantı paniği yaşanıyor. Delta varyanta göre daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonun ülkemizde görülüp görülmediği ise merak konusu…

Türkiye'de Omicron varyantı var mı? Yeni mutasyon Türkiye'de var mı?

Merakla beklenen Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yayımladı. Bakan Koca’nın açıklamasında omicron varyantına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları arttırılmıştır. 17. bölge laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmıştır ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması gecici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alımsanı gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir.