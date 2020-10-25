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Dünya Türkiye'de okuyordu... Karabağ'da şehit düştü
Dünya

Türkiye'de okuyordu... Karabağ'da şehit düştü

Türkiye'de mühendislik okuyan Mammadagha Safarov’un Azerbaycan ordusu saflarında şehit düştüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:57:00 - 2020-10-25 09:59:35
Türkiye'de okuyordu... Karabağ'da şehit düştü

2019 yılında Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde Makina Mühendisliği bölümünü okuyan Mammadagha Safarov, Azerbaycan´da şehit düştü. Yeni Şafak'taki habere göre, 2019 yılında askere gitmek için okul kaydını donduran Safarov’un şehadet haberi sevenlerini üzdü.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş sosyal medya hesabından Ermenistan’ı kınayarak, "Mühendislik Fakültesi öğrencimiz Mammadagha Safarov kendi isteği ile kaydını dondurmuş ve topraklarını savunmak için Azerbaycan'a dönmüştür. Vatanı için şehit olmuştur. Azerbaycanlı öğrencimize Allah´tan rahmet diliyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Terör devleti Ermenistan´ı şiddetle lanetliyorum. Yanındayız CanAzerbaycan" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

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Kahraman Türk mekanın Cennet olsun
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