Türkiye'de okuyan Abdulkadir Muhammed Nur, ülkesi Somali’de Adalet Bakanı oldu
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, ülkesi Somali'de Adalet Bakanı olarak atandı.
Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble'nin, uzun zamandır beklenen yeni kabinesini açıklandı.
Roble, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Abdulkadir Muhammed Nur'u Adalet Bakanı olarak atadı.
Adalet Bakanı olan Nur daha önce Somali'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Somali İstihbarat Kurumu Başkanı ve Somali Meclis Başkanı Danışmanı olarak görev yapmıştı.