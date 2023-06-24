Türkiye'de o şirket artık kapış kapış satacak, kullanıcı sayısı artacak! Pico Türkiye'ye güvencesiyle geliyor, belli oldu

2023 yıl sonu itibariyle 7 milyar dolarlık global pazar hacmine ulaşması beklenen VR çözümleri, özellikle kurumsal alanda birçok fırsatı ve yeniliği beraberinde getiriyor. İşletmeler için iş verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı XR çözümleri ve uygulamaları sunan Pico, maliyetleri azaltarak işletmelerin teknik zorlukların üstesinden gelmesini sağlıyor.

Pico, Türkiye’ye getirilen markalar arasına dahil oldu

Sağlık, güvenlik, emlak, eğitim, turizm ve eğlence sektörlerinde aktif olarak kullanılan VR çözümleri, işin geleceğini şekillendiriyor. Bu alanda dünyanın lider oyuncusu olan Pico da hepsi bir arada XR çözümleriyle bu dönüşüme öncülük ediyor. Şirketin maksimum verimlilik vadeden çözümleri işletmelerin geliştirme, kurulum ve yönetim süreçlerini kolaylaştırıyor. Özelleştirilmiş Sistem Yapılandırması ile işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir kontrol ve yönetim paneli sunan Pico, şirketlerin sektöründe fark yaratacak çözümler üretmesini mümkün kılıyor. Pico’nun güçlü AR-GE gücünün bir yansıması olan ürünler, gelişmiş yazılımlar daha fazla hakimiyet ve özgürlük sunuyor.

2015 yılında kurulan Pico; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin ve Japonya pazarlarındaki operasyonları ile kullanıcıları VR ve İnteraktif CGI (computer generated imagery) deneyimlemelerini sağlayan yenilikçi VR çözümleri geliştiriyor. 2021 yılında TikTok’un ana şirketi olan ByteDance Ltd tarafından satın alınan Pico, “Kullanıcı odaklı tasarım” ilkesiyle çözümler sunuyor.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, Bilkom’un yeni kategorilerle istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek “Türkiye’nin dijital yaşam koçu olarak Teknolojinin olduğu her yerde Bilkom olarak varız. En iyi markaları, en yeni teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya devam ediyoruz. Sanal gerçeklik çözümlerine dünyadaki talep sürekli artıyor. Biz de Türkiye’de bu kategoriyi büyütmek için VR kategorisinde dünyanın öncü teknoloji geliştiricilerinden Pico ile güçlerimizi birleştirdik. Giriş yaptığımız tüm kategorilerde olduğu gibi bu alanda da sektöre yön veren bir marka ile bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Pico ile işin geleceğini şekillendirmek, endüstrinin dönüşümüne katkı sunmak istiyoruz.” dedi.

teknokroki'nin aktardığı haberde: Pico’dan Akdeniz, Afrika ve Latin Amerika Satış ve Ortaklık Direktörü Heitor Dias Ferreira Bravi, “VR çözümlerimizle dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin müşterilerine değer katmalarını, eğitim, sağlık, öğretim, eğlence ve daha birçok alanda iş birliğini geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağladık. Pico olarak Türkiye’deki varlığımızı Bilkom ile genişletmeye kararlıyız. Türkiye’deki yolculuğumuzda pazarın etkin ve güçlü oyuncusu Bilkom ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık sayesinde Türkiye’deki işletmeler, iş deneyimlerini simüle etmek, kurumsal ve endüstriyel sistemleri görselleştirmek ve mesafeden kaynaklanan olası zorlukların üstesinden gelmek için Pico’nun yenilikçi VR çözümlerini kullanabilecekler” dedi.

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Bilkom güvencesi ile satışa sunulan Pico ürünleri arasında şirketin 2022’nin son çeyreğinde tanıttığı, işletmeler için hepsi bir arada VR başlığı Pico 4 Enterprise modeline ek olarak G3, NEO 3 PRO ve NEO 3 PRO EYE yer alacak. Tüm ürünler sundukları görüntü kaliteleri, yüksek çözünürlükleri, kolay kurumları ve ergonomik kullanımları ile dikkat çekiyor.

Öte yandan TCL'in XR deneyimlerde devrim yaratan TCL NXTWEAR S giyilebilir ekran gözlükleri Türkiye'de satışa sunuldu.

TCL’in XR deneyimlerde devrim yaratan TCL NXTWEAR S giyilebilir ekran gözlükleri Türkiye’de satışa sunuldu. Son kullanıcılar için geliştirilen şık XR gözlüğü, çarpıcı bir ekran ve ses kalitesi ile birlikte geliyor.

130 inç büyüklüğe eş değer bir ekrandan yüksek çözünürlüklü izleme deneyimi sunan yeni nesil çift 1080p Micro OLED ekranı ve benzersiz akustik faz önleme modu ile her yerde, her zaman sinematik görsel ve işitsel şölen sunuyor.

Geleneksel gözlüklere benzerlik ve konfor göz önünde bulundurularak tasarlanan TCL NXTWEAR S, 89 gr. hafifliği ile kullanımı da oldukça kolaylaştırıyor. Gözlük ayrıca USB Type-C bağlantı desteğine de sahip.

Ayrıca Display Port (DP) özelliğine sahip uyumlu cihazlarla kişisel ekranın benzersiz deneyimini yaşayabilirsiniz. Dahili stereo hoparlörleri de bulunan gözlüğüne dilerseniz bluetooth üzerinden kendi kulaklığınızı da bağlayabiliyorsunuz.