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Sağlık Türkiye'de mutasyon virüs var mı? Bakan Koca açıkladı
Sağlık

Türkiye'de mutasyon virüs var mı? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de mutasyon virüs var mı? sorusunu yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:55:00 - 2020-12-24 20:04:32
Türkiye'de mutasyon virüs var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, Türkiye'de mutasyon görüldü mü? sorusuna da yanıt verdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(Koronavirüste mutasyon) Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut.

İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün.

Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.

Ayrıntılar geliyor..

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