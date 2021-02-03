SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Türkiye’nin 1970 ve 1979 yılları arasında askeri ve savunma harcamalarının yüzde 50’si ithalat. Daha sonra bunun 1980- 1990 arasında bir tık daha azaldığını, 1990-2000 arası daha da azaldığını ama 2000 ve sonrasında yüzde 10’nun altına düştüğünü görüyoruz” dedi.

Yılda 450 milyar dolar harcanıyor

Bayraktar, SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliği ile hayata geçirilen SAHA MBA Eğitimleri çerçevesinde düzenlenen “Dünden Bugüne Baykar’ın Yolculuğu Geleceğin Yöneticileri için Seçilmiş Vakalar” İstanbul, Ankara ve Gaziantep programının ortak dersine katıldı. Türkiye’de 90’lı yıllarda gerçekleştirilen savunma harcamalarında yurt dışı alımların yoğun olduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü “Savunma öyle bir alan ki bu büyük ülkeler aynı zamanda bunları ihraç ediyor. ihracattan da kendi ekonomilerine katkı sağlayarak kendi şirketlerini daha sürdürülebilir hale getiriyorlar.Dünyada takribi olarak 400-450 milyar dolar civarında yıllık savunma silah sistemlerinin ihracat pazarı olduğu görülüyor. En büyük silah ihracatı yapan ülke Amerika.” Bayraktar, “İthalata baktığımız zaman dünyanın en büyük silah üreticileri en büyük ithalatçıları değil. Çünkü onlar daha çok ihraç ediyorlar. O sistemleri geliştiremeyen ülkelerin en büyük ithalatçı olduğunu görüyoruz” dedi. 90’lı yıllarda Türkiye’nin GSYİH’nın yüzde yaklaşık yüzde 4’ünün savunma harcamalarına gittiğini belirten Bayraktar bunun 2000’li yıllardan sonra azaldığını kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İthalat yüzde 10'a geriledi

“Özellikle 2008 ve sonrasında bunun yüzde 2’lere kadar düştüğünü ve son 3-4 yılda da yüzde 2,5 seviyelerine çıktığını görüyoruz. Bunu aktarmamın temel nedeni şu; özellikle son 15 yılda Türkiye’de milli özgün üretim modeli var. Belki kamuoyunda çok yer alıyor savunma alanındaki elde edilen sonuçlar ama bu GSYİH içerisindeki oranına baktığınız zaman bundan 30 yıl önceye göre daha az ve çok daha yüksek yerlilik oranıyla. Dolayısıyla bu harcamalar ülke içerisinde kalmış oluyor. Türkiye’nin 70 ve 79 yılları arasında askeri ve savunma harcamalarının yüzde 50’si ithalat. Daha sonra bunun 1980-1990 arasında bir tık daha azaldığını, 1990-2000 arası daha da azaldığını ama 2000 ve sonrasında yüzde 10’nun altına düştüğünü görüyoruz. Yani Türkiye’nin savunma harcamalarını 20 milyar dolar olarak ifade edersek yüzde 10 yani yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir ithalat olduğunu görüyoruz.”