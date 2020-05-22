  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' verilecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tüm liglerini tescil etti

Bakan Selçuk: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatacak

Borsa güne düşüşle başladı

Corona virüsün oluşturduğu zihin yorgunluğuna bitkisel çözümler
için kalan
Aktüel

Türkiye'de "Mavi Bayraklı" plaj sayısı 486'ya ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı: - "Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya çıktı" - "Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı 3'üncü ülkesi oldu"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:39:05 -
Türkiye'de "Mavi Bayraklı" plaj sayısı 486'ya ulaştı

ANKARA (AA) - Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, 486 plajı "Mavi Bayrağı" hak eden Türkiye, İspanya ve Yunanistan'dan sonra dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden "Mavi Bayrak"ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı 3’üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bulunan FEE'nin verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçen yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486'ya ulaştı.

Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Mavi Bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van'da ise geçen yılın rakamları korundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında, 2023'te, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

Bakanlığın öncülüğünde 1993'te Mavi Bayrak programının ulusal takipçisi olarak kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) "http://www.mavibayrak.org.tr/" internet adresinden 2020 yılı ödüllerine ilişkin tüm detaylara ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı