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Yaşam Türkiye'de mart ayında Sibirya soğuğu
Yaşam

Türkiye'de mart ayında Sibirya soğuğu

Yeniakit Publisher
2024-03-14 14:31:00 - 2024-03-14 14:31:51

İlkbaharın gelmesine rağmen Ardahan'ın Göle ilçesinde adeta Sibirya soğukları yaşanıyor.

Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 15 derece olarak ölçülürdü. Dondurucu soğuktan dolayı ağaçlar kırağı tuttu.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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