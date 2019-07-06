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"Türkiye'de kültür turları patlamış durumda"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:- "Türkiye'de geçen seneden bu seneye 3 misli daha fazla kültür turu çıkıyor. Kültür turları gerçekten Türkiye'de patlamış durumda. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize"- "Turizmde 2018 yılından daha iyi bir sezon yaşayarak, 2018'in üstünde bir rakamla rekor kıracağız"- "Sümela Manastırı'nın restorasyon sürecinde olduğu dönemde Trabzon turizmi farklı bir şekilde gelişti. Yayla turizmi ve Arap turizmi ağırlıklı gelişti. Son bir ayda 48 bin kişi Sümela'yı ziyaret etti. Çok şükür sonunda bir bölümü de olsa açıldı. Bundan sonraki dönemde doğa, yayla ve alışveriş turizminin dışında buraya kültür turları yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Trabzon’un çevresi o anlamda değişecek diye düşünüyorum. Trabzonlular ve turizmciler çok mutlu"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:32
"Türkiye'de kültür turları patlamış durumda"

TRABZON (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'de geçen seneden bu seneye 3 misli daha fazla kültür turu çıkıyor. Kültür turları gerçekten Türkiye'de patlamış durumda. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize." dedi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya ve yönetim kurulu, Doğu Karadeniz turizmine dikkati çekmek, sorunları yerinde tespit etmek, çözüm önerilerini tartışmak, bölgeye daha çok turist çekmek için atılacak adımlar ve alternatif tur rotaları oluşturmak amacıyla Erzincan, Rize ve Trabzon'da faaliyet gösteren seyahat acenteleriyle buluştu.


- "Son bir ayda 48 bin kişi Sümela'yı ziyaret etti"


Trabzon'daki Sümela Manastırı ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Firuz Bağlıkaya, Sümela'nın çok önemli bir yer ve Trabzon için vazgeçilmez bir nokta olduğunu belirtti.

Bağlıkaya, Sümela’nın restorasyon sürecinde olduğu dönemde Trabzon’un turizminin farklı bir şekilde geliştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yayla turizmi ve Arap turizmi ağırlıklı gelişti. Son bir ayda 48 bin kişi Sümela'yı ziyaret etti. Çok şükür sonunda bir bölümü de olsa açıldı. Bundan sonraki dönemde doğa, yayla ve alışveriş turizminin dışında buraya kültür turları yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Trabzon’un çevresi o anlamda değişecek diye düşünüyorum. Trabzonlular ve turizmciler çok mutlu. Kültür turu yapan arkadaşlarıma da hayırlı olsun."

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon'un en önemli destinasyon olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, buraya ilgi odaklarını artırmaları gerektiğini, Trabzon'da turizmin çeşitlendiğini, bu anlamda da daha sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu söyledi.


- "2018'in üstünde bir rakamla rekor kıracağız"


Bağlıkaya, "TÜRSAB olarak Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e yönetim kurulu üyelerinizle çıkarma yaptınız. Yeni projeleriniz var mı?" şeklindeki soruya ilişkin, "Biz bunu sık sık yapıyoruz. Bölge acentelerini buluşturuyoruz. Bölgeyi geziyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Ufak tefek sorunları var ise onu kamu görevlilerine aktarıyoruz. Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de geçen seneden bu seneye 3 misli daha fazla kültür turu çıkıyor. Kültür turları gerçekten Türkiye'de patlamış durumda. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize." diye konuştu.

Yabancı turist sayısının ilk 5 ayda yüzde 11 arttığını anımsatan Bağlıkaya, "Bu 2019'da beklenen bir artıştı. Daha fazla olmasını gönül istiyordu. Avrupa’nın geriye dönmesini bekliyorduk. Avrupa’da bu dönemlerde biraz yavaşlama var. Yine rekor kıracaktır. Ama beklediğimiz rakamlara ulaşamayacağız gibi duruyor. Orta Avrupa’nın geriye gelmeyişinden dolayı 2015 rakamlarını yakalayamayacağımızı düşünüyorum. Genel anlamda turizmde 2018 yılından daha iyi bir sezon yaşayarak, 2018'in üstünde bir rakamla rekor kıracağız." ifadelerini kullandı.


- "Kurban Bayramı rezervasyonları temmuz ortasından itibaren hareketlenecek"


Bağlıkaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin kredi kartı harcamalarında taksit sınırının 12 aya çıkarılmasına ilişkin, "Taksitle seyahat, acentelere ek yük getiriyor. Mümkün olduğu kadar acentelerimiz bu taksitlerin vade farklarını mümkün olduğu kadar çalışıyor. Bu anlamda bu işi büyük çapla yapan acentelere avantaj sağlanmış oluyor. Çünkü onların cirolarından dolayı banka ile ilişkileri daha kuvvetli. Ama seyahat eden sayısını artıracağı için biz pozitif bakıyoruz. Zaten bizim taksit artışı ile ilgili taleplerimiz vardı. O şekilde gelişiyor. İnşallah daha iyi olacak." dedi.

Kurban Bayramı rezervasyonlarına da değinen Bağlıkaya, temmuz ayının ortasından itibaren rezervasyonların hareketleneceğini söyledi.


- "(Çinli turist) 1 milyon hedefine ulaşmasını bekliyoruz"


Çin turizmine yönelik soru üzerine Bağlıkaya, Çin'in çok önemli bir pazar olduğunu, uzak bir pazar olduğu için kitle turizmine çok açık olmadığını, tarifeli seferlere bağlı olarak ancak kapasiteyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum yakın bir gelecekte charter seferleri düzenleyecek bir kapasite oluşur. Önemli ve harcama kapasitesi yüksek bir pazar. Çin zaten dünyanın liderliğine de oynuyor. Türkiye’nin onlarla ekonomik anlamda iyi bir ilişki içinde oluyor olması zaten turizmi direk etkileyecek. Umduğumuz, hep telaffuz ettiğimiz 1 milyona hedefine ulaşmasını bekliyoruz. Birkaç yıl içerisinde yakalayacağımızı düşünüyorum."


- Baksı Müzesine Alman ve Rus turist ilgi gösteriyor


TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Bayburt'ta 62 dönüm üzerinde yer alan ve Hüsamettin Koçan tarafından kurulan Baksı Müzesi'ni de ziyaret etti.

Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan, geçen yıl müzede 25 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, bu yıl ise 30 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

Koçan, eylül ayında konserler olacağını ifade ederek, "Amfi tiyatromuzu geçen sene açtık. Yayınlarımız olacak. Çocuklara burs veriyoruz. Bu tüm çevre illerdeki yetenekli çocukları hem tespit edeceğiz hem de burs ile destekleyeceğiz. Belki müzemize bir çocuk bölümü ekleyeceğiz." dedi.

Avusturya ve Almanya’dan çok turist geldiğini, Rusya’dan da turist gelmeye başladığını aktaran Koçan, "Yerli izleyici artıyor. Yerli turiste iki profil var. İlki bu bölge insanının gurbete gitmiş onları, onlar geliyorlar. İkincisi Türkiye’nin daha çok üst sınıfı, kültürle sanatla ilgili olan sınıf ve yurt dışına gidip farklı heyecanlar arayan sınıf. Onlar yoğun miktarda geliyorlar. Onlar da gözle görülür bir artma var. Gurbetçi dediğimiz sınıfta ve Türkiye’nin kültür sanatla ilgili üst ekonomisinden gelenler artıyor. Tur şirketleri geliyor." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:32
  1. Firuz Bağlıkaya
  2. Trabzon
  3. TÜRSAB

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