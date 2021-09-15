Türkiye'de kullanıma açıldı! WhatsApp artık internetsiz çalışacak

WhatsApp uzun süredir beklenen yeni özelliğini devreye aldı. Dün akşam saatlerinden itibaren WhatsApp, Beta sürüm ile test ettiği internetsiz Whatsapp özelliğini Türkiye'de kullanıma açtı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte artık kullanıcılar telefonlarında internet olmadığı durumda bile başka cihazlardan WhatsApp kullanabilecek. Peki WhatsApp internetsiz nasıl kullanılacak? İşte kullanma yöntemi...



WhatsApp, yayına aldığı internetsiz çoklu cihaz desteği ile kullanıcılar bu uygulamayı kullanma yöntemini araştırıyor. İşte WhatsApp çoklu cihaz desteği ile gelen kurallar:



- WhatsApp uygulamasını aynı anda en fazla 4 ikincil cihaza kadar kullanabileceksiniz.

- WhatsApp hesabınıza tek seferde sadece bir tane telefon bağlayabileceksiniz.

- WhatsApp hesabınızı kaydetmeniz ve kullanacağınız yeni cihazlarınızı telefonunuza bağlamanız gerekecek.

- Akıllı telefonunuzu 14 günden fazla kullanmazsanız bağlı cihazların bağlantısı etkisiz hale gelecek.



WhatsApp, yayınladığı bu beta programı ile internetsiz WhatsApp sunacak. Akıllı telefonlarında interneti bitenler için WhatsApp kullanmaya devam etmek için büyük bir avantaj olacak.

WhatsApp'ın bu sürümünde kişisel mesajlar yine uçtan uca şifrelenmeye devam edeceği belirtilirken yeni güncellemesinde çoklu cihaz desteğini tamamen kullanıcılara sunulması bekleniyor.