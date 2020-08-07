Türkiye'de Kovid-19'dan 221 bin 574 kişi iyileşti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1185 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 238 bin 450, can kaybı 5 bin 813 oldu.



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu.



Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450, vefat sayısı 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.



Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı."