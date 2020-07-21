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Aktüel

Türkiye'de Kovid-19'dan 204 bin 11 kişi iyileşti

Son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500, can kaybı 5 bin 526 oldu - 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 011 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok"

Yeniakit Publisher
2020-07-21 21:07:17 -
Türkiye'de Kovid-19'dan 204 bin 11 kişi iyileşti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500, can kaybı 5 bin 526 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.

- "21 ilimizde yoğun bakım hastası yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca hastalığın Türkiye'deki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık Kovid-19 durum raporları için linki de paylaştı.

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