Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı. Buna göre; salgın nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 602 kişide yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı.
Vaka sayısı 7 binin altında!
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı. 114 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.
Tabloda düne oranla vaka ve vefat sayılarında düşüş olması dikkat çekti.