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Gündem Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü
Gündem

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı. Buna göre; salgın nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 602 kişide yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 19:34:00 - 2021-06-03 19:38:50
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü

Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki son koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Vaka sayısı 7 binin altında!

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı. 114 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

Tabloda düne oranla vaka ve vefat sayılarında düşüş olması dikkat çekti.

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