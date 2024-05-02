Türkiye'de kırmızı et üretimi ve tüketiminde müthiş artış!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistikleri raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye'de kırmızı et üretimi geçen yıl önemli bir artış gösterdi.

Yıllık üretim 2,3 milyon tonun üzerine çıktı

2023 yılında kırmızı et üretimi, önceki yıla göre %8,8'lik bir artışla 2 milyon 384 bin 47 ton olarak kaydedildi.

Bu sayı, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "Kasaplık Güç Oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması sonucunda elde ediliyor.

En çok koyun eti üretimi arttı

Detaylara bakıldığında, sığır eti üretiminin önceki yıla göre %6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 tona, koyun eti üretiminin %16,3 artarak 569 bin 66 tona, keçi eti üretiminin %11,3 artarak 128 bin 989 tona ve manda eti üretiminin ise %13,3 artarak 15 bin 386 tona yükseldiği belirlendi.

Uzun dönemli bir perspektiften bakıldığında, son on yılda kırmızı et üretiminin ciddi bir artış gösterdiği gözlemlendi. 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton olan üretim miktarı, 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 ton seviyesine ulaştı.

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2023 yılı kırmızı et üretiminin türler bazında dağılımına göre, sığır eti %70,1'lik bir payla en yüksek oranda üretim gerçekleştirirken, onu %23,9 ile koyun eti, %5,4 ile keçi eti ve %0,6 ile manda eti izledi.