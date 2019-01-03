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Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin Suriyeli var

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 4 milyona yaklaştığını belirtirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla oluşturulan güvenli bölgelere dönüşlerde artış gözlemlendi.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:05
Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin Suriyeli var

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin sayısında artış gözlenirken, Mehmetçiğin sınır ötesi harekatları sonrasında oluşturduğu güvenli bölgelerin genişlemesiyle geçmiş yıllara oranla artışta büyük düşüş yaşandı. Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 4 milyona doğru yaklaşırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başarıyla gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla oluşturulan güvenli bölgelere dönüşlerin arttığı, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat sonrasında oluşturulacak güvenli bölgenin genişlemesiyle Türkiye’de bulunan Suriyelilerin gözle görülür bir şekilde azalması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin istatistiklerini güncelledi. İdare’nin verilerine göre Aralık sonu itibariyle Türkiye’deki Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin sayısı 3 Milyon 622 bin 366’ya ulaştı. Bu rakam 2017 yıl sonu itibari ile 3 milyon 426 bin 786 olarak kayıtlara geçirilmişti. 2018 yılında 195 bin 580 Suriyeli daha geçici koruma kapsamında Türkiye’ye giriş yapmış oldu. Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 143 bin 452’si geçici barınma merkezlerinde kalırken, 3 milyon 622 bin 366’sı geçici barınma merkezleri dışında yaşamlarını sürdürüyor.

İstanbul ilk sırada

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin Türkiye’de tercih ettikleri illerin başında İstanbul geliyor. İdarenin verilerine göre Geçici Koruma Kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk 10 ile dağılımına göre 557 bin 736’sı 1. sırada İstanbul’u tercih ederken, 2 sırayı Hatay, 3 sırayı Gaziantep alıyor. 10’uncu sırada ise 105 bin 291 rakamıyla Konya yer alırken, en az Suriyelinin yaşadığı il ise 32 kişi ile Bayburt. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin cinsiyetlerine göre yapılan istatistikte göre, 1 milyon 965 bin 521 erkek, 1 milyon 656 bin 845’i kadın olarak kayıtlarda yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:05
  1. Bayburt
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Ankara
  7. sınır ötesi harekat
  8. Suriyelilerin sayısı
  9. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  10. Fırat Kalkanı
  11. Zeytin Dalı
  12. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  13. Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler

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