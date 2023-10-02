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Gündem Türkiye'de kar sürprizi
Gündem

Türkiye'de kar sürprizi

Yeniakit Publisher
2023-10-02 15:33:00 -
Türkiye'de kar sürprizi

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ile birlikte Iğdır'ı çevreleyen Ağrı Dağı ile Ermenistan sınırları içinde bulunan Alagöz Dağları'na kar yağdı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sağanak yağış etkili oluyor.

Iğdır merkez ve il genelinde gece saatlerinde yağmur etkili olurken, Iğdır'ı çevreleyen Türkiye'nin en yüksek noktası 5137 rakımlı Ağrı Dağı'na ise kar yağdı.

Iğdır'ı çevreleyen ve Ermenistan sınırları içinde yer alan Alagöz Dağları da yağan karla beyaza büründü.

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