Türkiye'de kaç tane yangın söndürme helikopteri var?

Yangın haberleri bir kaç gündür Türkiye’nin ciğerlerini yakıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 ve 29 Temmuz'da 53 orman yangını çıktığını bunlardan 36'sının kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye’nin kaç tane yangın söndürme helikopteri var?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gün içinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi. Bu 3 uçağın Rusya'dan kiralanan uçaklar olduğu belirtiliyor.

Teşkilatta 27 olan helikopter sayısının 39'a çıktığını belirten Pakdemirli, uçaktan daha fazla su atan helikopterleri kullandıklarına dikkati çekti. Pakdemirli, THK ile herhangi bir problemlerinin olmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

"THK'nin elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor en fazla. Elimizdekiler 84 ton, 7 misli su atıyor. Havada neyi uçurduğumuzun değil, yere ne kadar su attığımızın önemli olması lazım. İhale sistemiyle alım yapıyoruz. Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok, yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle. Ancak envantere uçak alımı ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da çalışmalara başladık. İhalesini de inşallah bu sene içerisinde tamamlamış olacağız."

Orman Fakülteleri Derneğinin yayınladığı makalede ''Ülkemizde ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede çoğunlukla kullanılan K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterlerinin su taşıma kapasitesi 2,5 tondur. Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor. Uçakların 1 saatte iki defa 4’er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.'' ifadeleri yer almıştır.

THK’da kaç tane yangın söndürme uçağı var?

2019'da İzmir'de çıkan yangında Bakan Pakdemirli "Bugünkü şartlar itibariyle THK’nın elinde olan 6 uçağın 3’ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK’da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil" demişti.