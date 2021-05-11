Türkiye’de kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Türkiye toplan koronadan vefat edelerin sayısı
Türkiye’de kaç kişi korondan öldü? Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mayıs ayında tespit edildi. Geride kalan bir yılda binlerce kişi koronavirüsten vefat etti. Peki, kaç kişi koronavirüsten yaşamanı yitirdi?
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise 2020 yılının mayıs ayında tespit edildi. Özellikle son aylarda vefat sayısında yaşanan artış milyonları üzdü. Peki, koronvirüs sebebiyle kaç kişi vefat etti?
Türkiye’de kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Türkiye toplan koronadan vefat edelerin sayısı
Kısmi kapanma ve tam kapanmanın ardından ülkemizdeki vaka sayıları düşmeye başladı. Geride kalan bir yılda ülkemizde 43.311 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu süreçte 4.743.871 kişi ise hastalığı yenerek sağlıklarına kavuştu.