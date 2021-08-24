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Sağlık Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Türkiye toplam yapılan aşı miktarı?
Sağlık

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Türkiye toplam yapılan aşı miktarı?

Türkiye'de kaç kişi aşılı? Koronavirüs salgınına karşı aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından süreç belirlenen takvime göre ilerledi. 16 Ağustos itibariyle tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Peki, Türkiye’de ne kadar aşı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2021-08-24 15:34:00 -
Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Türkiye toplam yapılan aşı miktarı?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 14 Ocak itibariyle ülkemizde aşı uygulaması başladı. Milyonlar şimdiye kadar kaç doz aşı yapıldığını merak ediyor.

Türkiye'de kaç doz aşı yapıldı? Türkiye toplam yapılan aşı miktarı?

24 Ağustos Salı saat 15.07 itibariyle Türkiye'de toplam 90.132.138 doz aşı yapıldı. 46.591.837 kişi 1. doz aşı olurken 35.627.260 kişi çift doz aşı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. TOPLAM 90 MİLYON DOZU GEÇTİK. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez” dedi.

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? Okullar açılana kadar 12 yaş altı aşı olacak mı?
12 yaş altı ne zaman aşı olacak? Okullar açılana kadar 12 yaş altı aşı olacak mı?

Sağlık

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? Okullar açılana kadar 12 yaş altı aşı olacak mı?

 

 

 

 

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