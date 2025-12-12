  • İSTANBUL
Ekrem İmamoğlu yeniden hakim karşısında
Ekrem İmamoğlu yeniden hakim karşısında

Görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki davada üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan İmamoğlu’nun duruşmada uzun bir savunma yaptığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanık İmamoğlu savunma yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan salonda görülen duruşmada ’yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da katıldı.

Duruşmada, İmamoğlu savunma yapıyor.

