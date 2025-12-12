  • İSTANBUL
Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu ve dolar kuru beklentisini kamuoyu ile paylaştı. 42 lira civarında seyreden dolar kuru için 12 ay sonrası için 10 liraya yakın bir değişim öngörüldü.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentilerinin yüzde 31,17, 12 ay sonrası beklentilerinin yüzde 23,35, 24 ay sonrası beklentilerinin ise yüzde 17,45 olduğunu açıkladı.

 

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 oldu. 24 ay sonrası için beklenti de bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşti.

 

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,35 iken, bu anket döneminde yüzde 38,13 oldu. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

 

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,42 TL iken, bu anket döneminde 43,06 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 50,62 TL iken, bu anket döneminde 51,08 TL olarak gerçekleşti.

 

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

