CHP çalışıyor! İSPARK’a bir fahiş zam daha

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmette sınıfta kalınca yine faturayı vatandaşa kesti. İstanbul’da İSPARK ücretlerine yönelik yüzde 33’lük zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Zamlı tarifenin ise 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği belirtildi.

İBB Meclisi Aralık ayı toplantısı 3’üncü oturumu Saraçhane’deki İBB binasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında toplanan mecliste İSPARK ücretleri, mezarlık tarifeleri ve çeşitli belediye hizmet kalemlerini kapsayan zam teklifleri görüşüldü. Bu teklifler İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Karara göre İSPARK’ın otopark ücretlerine yaklaşık yüzde 33 oranında zam yapıldı.

Mezarlık hizmetlerindeki bazı uygulamalarda ise yüzde 200’e varan zam içeren düzenlemeler de kabul edildi. Zamlı tarife ise 1 Ocak 2026’da yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Meclis Toplantısı öncesi konuşan CHP Meclis üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Şimdi, yüzde 200’lük zam nerelerde geçerli? Mezarlıkları aslında böyle sınıflandırmak, daha kolay uygulama yapılabilmesi açısından mezarlıklar şube müdürlükleri tarafından bölgelere ayrılmış durumda. Birinci grup mezarlık, ikinci grup mezarlık şeklinde. Birinci ve ikinci grup mezarlıklar işte bu dediğimiz yüzde 200’lük ve uygulaması son derece daha az olan, bütün toplam uygulama içerisinde yani yüzde 1’lik, yüzde 2’lik bile bir uygulamayı alana sahip olmayan bir uygulamadan bahsediyoruz. Bu yerler için tabii ki buralarda yer bulmak zaten zor. Herkesin ulaşabileceği, herkesin bu hizmetten faydalanabileceği bir alan değil. O nedenle buradaki sınırlı sayıda olan alanlar için böyle bir fiyat politikası uygulanmıştır. Ama vatandaşlarımızın kullanacağı o alanlardaki artış oranlarımız yüzde 50’dir. 272 lira olan ruhsat bedeli 408 liraya yükselmiş. Yüzde 200’lük artış burada söz konusu değil. Karacaahmet, Çengelköy Yeni Kısım, Nakkaştepe, Zincirlikuyu. Bu mezarlıklara defin yapmak isterseniz bir yakınınızı, burada daha fazla bir bedel ödemeyi, eğer tabii bulabilirseniz, yine söylüyorum, defin için bir yer bulabilirseniz yüksek bir miktarda bedel ödemek durumunda kalıyorsunuz. 17 bin liradan 53 bin liraya çıkmış" diye konuştu.

 

"İlk giriş ücretlerine ortalama yüzde 33’lük bir zam veriyoruz"

İSPARK’a yapılan zam oranıyla ilgili de konuşan Karaoğlu, "Bizim bu yeni tarifemizle ilk giriş ücretlerine ortalama yüzde 33’lük bir zam veriyoruz. Ama ondan sonra süre uzadıkça zam oranımız yüzde 10’a kadar düşüyor. İlk 1-2 saatlik ücret yüzde 33. Ama onun dışında diğer ücretlerin hepsinde yüzde 10’luk bir artış söz konusu" dedi.

1
Eeyy akp milletvekilleri meclis üyeleri teşkilatları nerde siniz

Chp li eskişehir büyükşehir belediyesi tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerine mahsus evsel katı atık bedeli adı altında su abonelerinden halk dan para istiyor. İlginç olan böyle bir vergi örneği dünyada yok kaldıki 2024 yılından başlatıyor 2025 bitmiş ne alaka. Zaten su yükleme yapınca çevre vergisi vs. Peşinen ödeniyor bu para neyin nesi. Belediyeleri batıran chp faturayı millete kesiyor.
