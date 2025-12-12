Asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Toplumsal refah artışı için ne gerekiyorsa yapacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, onur konuğu olarak katıldığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, konuşmasında enflasyon ve fiyat istikrarı vurgusu yaptı.

Enflasyonda düşüşün süreceğini, fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunun altını çizen

Karahan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

“En önemli önceliğimiz fiyat istikrarı.

Sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz. Dezenflasyon sürüyor ve sürecek.

Rezervlerimizde 124 milyar dolardan fazla artış sağladık, artık rezervin günlük takip edilmediğini gözlemliyoruz. Rezervlerde yeterlilik düzeyine ulaştık.

Yüksek enflasyon zaman zaman büyümeyle birlikte gelse de aynı zamanda istikrarsızlık anlamına geliyor, öngörülebilirlik son derece düşüyor.

Fiyat istikrarı öngörülebilirliğin tesisi, faizlerin kalıcı olarak düşmesi ve uzun vadeli yatırım yapılabilir hale gelmek demek.

Yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin çok oynak olduğunu görüyoruz. Yüksek enflasyon döneminde yüzde 5'lerde olan yatırım büyümesi, 2004'ten sonraki 10 yılda sıkı para politikasına rağmen yüzde 8'lere ulaştı.

Fiyat istikrarında yıllık yüzde 4,5 büyüyen özel tüketim, 2021 sonrası yüksek enflasyon döneminde yüzde 10 arttı.

KİRA ENFLASYONU YÜZDE 60

Fiyat istikrarı sağlandığında bu kompozisyonun düzeleceğini ve yatırım-tüketim dengesinin tekrar sağlanacağını düşünüyoruz.

Şu anda yatırım büyümesi yüzde 7,7 düzeyinde ama özel tüketim artışı önemli oranda törpülendi.

Enflasyonun zirve yaptığı mayısa göre tüm mal gruplarında enflasyonda iyileşme sağladık. Hizmet enflasyonu yüksek, kira ve eğitimde ise yüzde 60'larda seyrederken, diğer hizmet kalemlerinde verilerle uyumlu seyir görüyoruz.

Öncü veriler, önümüzdeki dönemde kira enflasyonunun manşet enflasyona yakınsayacağını gösteriyor.

Enflasyon beklentileri, enflasyon artışını etkileyen verilerden biri. Yüksek seyretmekle birlikte, hanehalkı enflasyon beklentileri de düşmeye devam edecek.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Politika faizini TCMB belirliyor ama piyasada uzun vadeli faiz belirlenirken, o vadede beklenen enflasyon beklentilerine göre şekilleniyor. Son toplantı hariç, toplamda 6,5 puan faiz indirimi gerçekleştirdik.

Faiz kararını toplantı bazlı almaya devam edeceğiz, gerektiğinde para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız.

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde, bunu sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.