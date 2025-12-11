  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Mansur'un ABB'sine su kesintisi sorusu: Gelen cevap vatandaşı isyan ettirdi

DEM heyeti Bahçeli’yi ziyaret edecek

Sadece Orta Doğu değil, bizi 'Altın Kıta'dan da atmak istiyorlar! ‘Türkiye her yerde’

‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı

Havada ölümle burun buruna: Paraşütçü 4.6 km yüksekte uçağa asılı kaldı

Putin'i dinç tutan beslenme sırrı dünyanın gündeminde! Ne yiyor, ne içiyor, yediklerini kim test ediyor?

Yönetmelikte değişiklik: İşyeri açmada yeni dönem

Günün en acı haberi Kayseri'den

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurdu: İstihdam teşvik programı uzatıldı! İşçinin de sanayicinin de yanındayız

Washington’dan kritik hamle! Pakistan’ın F-16 programına dev destek açıklandı
Gündem Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?
Gündem

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Eurovision 2024’ün birincisi İsviçreli şarkıcı Nemo, Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) skandal bir kararla İsrail’i yarışmada tutmasına sert tepki gösterdi. Sanatçı, kazandığı kupayı EBU’nun Cenevre’deki merkezine iade ederek adeta “Bu vebali ben taşımam” dedi. Gözler Sevtap Erener’e çevrildi. O da iade edecek mi?

Instagram’dan yayımladığı videoda elinde kupayla konuşan Nemo, yarışmanın “birlik, kapsayıcılık ve onur” ilkeleriyle övünen EBU’nun, uluslararası soruşturma komisyonlarının soykırım iddialarını gündemde tuttuğu bir dönemde İsrail’i savunur gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

 

“Bu kupa artık benim rafımda durmayı hak etmiyor” diyen Nemo, EBU’nun “siyasi değil” diyerek kendisini aklamaya çalıştığını, fakat yarışmanın defalarca ağır suçlarla itham edilen bir devletin imaj parlatma sahnesine dönüştürüldüğünü ifade etti.

 

Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya gibi ülkelerin bu çelişkiyi görerek yarışmadan çekildiğini hatırlatan Nemo, kupayı bir mektupla birlikte EBU’ya gönderdi:

Sertab Erener de 2003 yılında "Everyway That I Can" isimli şarkı ile Türkiye'ye birincilik kazandırmıştı. Nemo’nun bu çıkışından sonra Sertap Erener’in ne tavır alacağı merak konusu oldu. O da iade ederek İsrail’e tepkisini mi gösterecek yoksa İsrail seviciliğine devam mı edecek?

Rüşvet, tehdit şantaj… İsrail ve Eurovision arasında neler geçmiş neler
Rüşvet, tehdit şantaj… İsrail ve Eurovision arasında neler geçmiş neler

Dünya

Rüşvet, tehdit şantaj… İsrail ve Eurovision arasında neler geçmiş neler

Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu
Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

Dünya

Portekizli şarkıcılardan Eurovision'a 'İsrail' boykotu

İsrail’e İzlanda’dan Eurovision bombası "Biz de yokuz!’
İsrail’e İzlanda’dan Eurovision bombası “Biz de yokuz!’

Gündem

İsrail’e İzlanda’dan Eurovision bombası “Biz de yokuz!’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali ihsan kara

sertab erener zaten yahudi asilli .etse nolur etmese nolur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23