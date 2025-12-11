Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Instagram’dan yayımladığı videoda elinde kupayla konuşan Nemo, yarışmanın “birlik, kapsayıcılık ve onur” ilkeleriyle övünen EBU’nun, uluslararası soruşturma komisyonlarının soykırım iddialarını gündemde tuttuğu bir dönemde İsrail’i savunur gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Bu kupa artık benim rafımda durmayı hak etmiyor” diyen Nemo, EBU’nun “siyasi değil” diyerek kendisini aklamaya çalıştığını, fakat yarışmanın defalarca ağır suçlarla itham edilen bir devletin imaj parlatma sahnesine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya gibi ülkelerin bu çelişkiyi görerek yarışmadan çekildiğini hatırlatan Nemo, kupayı bir mektupla birlikte EBU’ya gönderdi:

Sertab Erener de 2003 yılında "Everyway That I Can" isimli şarkı ile Türkiye'ye birincilik kazandırmıştı. Nemo’nun bu çıkışından sonra Sertap Erener’in ne tavır alacağı merak konusu oldu. O da iade ederek İsrail’e tepkisini mi gösterecek yoksa İsrail seviciliğine devam mı edecek?